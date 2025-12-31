Incidente sulla Cassia nord a Montefiascone tre feriti | come stanno donna incinta e bambino

Nella serata di martedì 30 dicembre, sulla Cassia nord a Montefiascone, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli, provocando il ferimento di tre persone, tra cui una donna incinta e un bambino. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dello scontro. Restano da chiarire le condizioni delle persone coinvolte, in particolare della donna e del bambino.

Momenti di grande apprensione nella serata di martedì 30 dicembre sulla Cassia nord a Montefiascone, dove un incidente stradale ha coinvolto tre auto e causato il ferimento di altrettante persone, tra cui una donna in gravidanza.Incidente sulla Cassia nord a MontefiasconeLo scontro è avvenuto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

