Incidente sulla Cassia nord a Viterbo | frontale tra auto due feriti

Nella serata di venerdì 16 gennaio, sulla Cassia nord a Viterbo, si è verificato un incidente frontale tra due autovetture. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse sul luogo. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. La situazione ha causato disagi alla circolazione, che sta tornando alla normalità.

Incidenti sulle strade di Viterbo. Il più grave si è verificato nella serata di venerdì 16 gennaio sulla Cassia nord, dove due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L'impatto, avvenuto intorno alle 19, ha reso necessario l'immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno trasportato in ospedale almeno due persone rimaste ferite: le condizioni di una di loro sarebbero più gravi. Presenti anche i vigili del fuoco, mentre per gestire la viabilità ed effettuare accertamenti e rilievi sono intervenute le forze dell'ordine, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

