Autostrada A1 chiusa tra Magliano Sabina e Orte | i percorsi alternativi

Alle 11:50, un incidente ha causato la chiusura temporanea dell’autostrada A1 tra Magliano Sabina e Orte, a causa di un allagamento che ha reso impraticabile il tratto. Le forti piogge cadute questa mattina hanno provocato inondazioni sulla carreggiata, costringendo le autorità a bloccare il traffico in direzione Firenze. Per evitare disagi, sono stati attivati percorsi alternativi che i viaggiatori possono seguire.

Nel tratto, in direzione Firenze, pioggia e fango sulla carreggiata: chilometri di coda e traffico dirottato sulla Tuscia Sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato chiuso il tratto tra Magliano Sabina e Orte, in direzione Firenze dalle 11,50 circa del 14 febbraio. Sulla carreggiata allagamenti provocati dalle forti piogge che dalla prima mattinata di oggi stanno interessando la zona. Presente anche del fango a seguito del cedimento di un argine dal crinale. Nel tratto interessato, prima della chiusura, il traffico transitava su due corsie con quattro chilometri di coda. Sul posto è presente il personale della Direzione del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia per garantire assistenza all'utenza in transito.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Questa notte l’autostrada A14 tra Pescara ovest e Pescara nord rimarrà chiusa per lavori di pavimentazione.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Autostrada A1 chiusa tra Orte e il bivio con la diramazione Roma Nord: traffico e chilometri di coda; Autostrada A1 chiusa, traffico in tilt sulle strade della Sabina; Autostrada A1: chiusa nella notte tra il 13 e il 14 febbraio la stazione della Valdichiana; Camion in fiamme in A1, tratto chiuso fra Incisa e Firenze sud per lo spegnimento.

Incidente A1 adesso: autostrada chiusa e 10 km di coda verso RomaIncidente A1 adesso? Resta aggiornato sullo stato del traffico e sulle chiusure dell'autostrada Milano - Napoli grazie ai servizi online. sicurauto.it

Autostrada A1 chiusa tra Orte e il bivio diramazione Roma Nord: traffico e quattro chilometri di codaAutostrada A1 Milano-Napoli temporaneamente chiusa dal pomeriggio di oggi 12 febbraio a causa di un incidente che ha coinvolto una cisterna di gas ... msn.com

Magliano Sabina – Ordine e Sicurezza, chiuso un #bar per 20 giorni | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #provinciadirieti #cronaca facebook

#Viabilità | #veicoloinpanne | A1 Tratto Chiuso tra Bivio A1/Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano Chiusi gli svincoli in entrata di Ponzano Romano, Magliano Sabina in entrambe le direzioni Chiuso lo svincolo di Orte in direzione Roma #Luc x.com