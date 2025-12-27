Incidente sull’A1 | tre chilometri di coda tra Piacenza e Parma
Disagi per gli automobilisti in transito sull’autostrada A1 nella giornata di oggi. A causa di un incidente avvenuto in direzione Bologna, si sono formate code fino a tre chilometri lungo il tratto compreso tra Piacenza e Parma, con rallentamenti significativi soprattutto nell’ora di pranzo.Il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Incidente in A1 e 5 chilometri di coda tra Fidenza e Parma
Leggi anche: Tamponamento tra due auto in A1: tre chilometri di coda tra Campegine e Parma Ovest
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
Caserta incidente sull’A1 | esplode cisterna Gpl.
Grave #incidente sull’A16 a #Baiano: nove feriti, uno in condizioni gravi | https://shorturl.at/HPi9a - facebook.com facebook
Doppio incidente sull'A1 nei pressi di Orte. Cinque chilometri di coda verso Roma. Tamponamento tra cinque auto in corsia sud, in precedenza un mezzo pesante a fuoco dopo uno scontro in direzione nord #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.