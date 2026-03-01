Incidente sulla Gubbio-Pian D' Assino riaperto alla circolazione il tratto della statale

Anas comunica la riapertura del tratto della statale SS219 "Gubbio-Pian d'Assino" interessato questa mattina dall'incidente che ha visto coinvolte tre auto e che aveva richiesto la chiusura temporanea per la messa in sicurezza dell'area. La circolazione è ora tornata alla regolarità.Nella. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Scontro frontale fra tre auto, chiuso un tratto della statale "Gubbio-Pian d'Assino"Incidente questa mattina lungo la SS 219 "Gubbio-Pian d'Assino" all'altezza del chilometro 14.

Frana a Vietri, riaperto oggi il tratto della Statale 163 AmalfitanaRiaperta oggi, dalle 17, la Statale 163 Amalfitana interrotta tra Vietri sul Mare e Cetara, a seguito della frana dei giorni scorsi.

Gubbio, ennesimo frontale sulla Pian d’Assino: quattro feriti, uno è graveQuattro persone sono rimaste ferite questa mattina a Gubbio in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 219, al chilometro 14. Tre auto si sono scontrate frontalmente e, dopo l’impatto, ... umbria24.it

Frontale sulla SS 219, quattro feritiScontro frontale sulla SS 219 di Gubbio e Pian d'Assino all'altezza del km 14. L'incidente ha coinvolto tre autovetture, di cui una è finita nella scarpata. Quattro i feriti complessivamente: una donn ... rainews.it

