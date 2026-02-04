Scende dall’auto viene travolto La tragedia dopo l’incidente Gravissimo un uomo di 47 anni

Un uomo di 47 anni è stato travolto da un’auto mentre scendeva dalla vettura lungo il Raccordo Perugia-Bettolle. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 19:20. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e ora si trova in ospedale in condizioni disperate. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma le speranze di salvezza sono poche. La polizia sta indagando per chiarire la dinamica dell’incidente.

Versa in condizioni disperate un quarantenne coinvolto in un drammatico incidente avvenuto intorno alle 19:20 di ieri, lungo il Raccordo Perugia-Bettolle. L'uomo - classe 1979 – è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Perugia, dove i medici hanno valutato ogni possibile procedura nel tentativo di salvargli la vita, a causa delle lesioni e dei molteplici traumi riportati nell'impatto. La dinamica del sinistro è tuttora al vaglio della Polizia Stradale di Perugia, intervenuta nel tratto magionese tra le uscite di Passignano e Torricella, in direzione Perugia.

