Incidente al Rione Libertà auto si ribalta | un ferito

Un grave incidente si è verificato nel Rione Libertà di Benevento, coinvolgendo un’auto che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e si registra almeno una persona ferita. Le cause sono ancora in fase di accertamento. La dinamica dell’incidente sta emergendo nelle prossime ore.

Un incidente stradale è avvenuto per cause in corso di accertamento alla mezzanotte circa in via Santa Colomba, a Benevento. Il sinistro ha coinvolto due auto: una di queste, una Citroen, a causa della violenza dell'impatto, è finita a bordo strada coricata su un fianco ed il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del Comando Provinciale per liberare la persona e consegnarlo al personale del 118 giunto sul posto per le prime cure di emergenza e quindi il trasbordo all'Ospedale San Pio.

