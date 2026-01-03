Due incidenti in poche ore Un' auto contro il muro l’altra si ribalta | un morto e un ferito grave

Nelle ultime ore, due incidenti si sono verificati nelle vicinanze di Otranto, causando un morto e un ferito grave. Un uomo di 59 anni ha perso il controllo della vettura, andando a schiantarsi contro un muretto a secco. Gli interventi delle forze dell'ordine e dei soccorsi sono ancora in corso per chiarire le dinamiche degli eventi.

OTRANTO – Tragedia alle porte di Otranto: un 59enne, alla guida della sua auto, perde il controllo e si schianta contro un muretto a secco. Non ce l’ha fatta l'uomo di Ortelle che, nella tarda serata di ieri, ha terminato la corsa nei pressi di località Baia dei Turchi. Per motivi ancora da. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Due incidenti in poche ore. Un'auto contro il muro, l’altra si ribalta: un morto e un ferito grave Leggi anche: Allarme sicurezza, due incidenti in poche ore: centauro ferito Leggi anche: Due incidenti in poche ore. Il bilancio è di cinque feriti. Il più grave, un ventiseienne Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tragico incidente a poche ore dal Natale: Pasquale Quarta muore nello scontro tra auto; Vigilia di Natale con incidenti sulla strada statale 131: due schianti nel giro di poche ore; Auto contro guard rail, un’altra fuori strada: due incidenti in poche ore sulla 131, grave uno dei conducenti; Due incidenti sulla strada statale 131 nel giro di poche ore: un ferito in codice rosso. Due incidenti in poche ore. Un'auto contro il muro, l’altra si ribalta: un morto e un ferito grave - Tra la serata e la notte, due gli incidenti avvenuti alle porte di Otranto e nel territorio di Nardò. lecceprima.it

Valanghe, ancora morti in montagna: due tragedie nel giro di poche ore tra Veneto e Piemonte - Uno scialpinista muore nel Vicentino, un escursionista perde la vita sulle Alpi cuneesi: soccorsi al lavoro e bilancio pesante ... affaritaliani.it

Rivoli: due pedoni investiti in poche ore - RIVOLI – La giornata di martedì 23 dicembre si è trasformata in un martedì nero per la viabilità di Rivoli, dove due distinti incidenti stradali hanno visto il coinvolgimento di pedoni nel giro di poc ... lagendanews.com

https://www.binews.it/cicciano/avellino-tre-incidenti-in-poche-ore-giornata-nera-sulle-strade-provinciali/ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.