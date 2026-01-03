Due incidenti in poche ore Un' auto contro il muro l’altra si ribalta | un morto e un ferito grave

3 gen 2026

Nelle ultime ore, due incidenti si sono verificati nelle vicinanze di Otranto, causando un morto e un ferito grave. Un uomo di 59 anni ha perso il controllo della vettura, andando a schiantarsi contro un muretto a secco. Gli interventi delle forze dell'ordine e dei soccorsi sono ancora in corso per chiarire le dinamiche degli eventi.

OTRANTO – Tragedia alle porte di Otranto: un 59enne, alla guida della sua auto, perde il controllo e si schianta contro un muretto a secco. Non ce l’ha fatta l'uomo di Ortelle che, nella tarda serata di ieri, ha terminato la corsa nei pressi di località Baia dei Turchi. Per motivi ancora da. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

