Una sbandata in curva l' auto che si cappotta e vola nel canale | giovane vivo per miracolo

Un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica ha coinvolto un giovane di 29 anni lungo la strada che costeggia il fiume Panaro. Dopo una sbandata in curva, l’auto si è cappottata, volando nel canale e cadendo nel acqua gelida. Per miracolo, il ragazzo è riuscito a uscire e a mettersi in salvo, evitando conseguenze più gravi. L’evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale in zona.

Un 'salto' nel vuoto e nel buio, poi l'atterraggio nell'acqua gelida e la corsa verso la salvezza. Solo per una sorta di miracolo un ragazzo di 29 anni è sopravvissuto ad uno spaventoso incidente avvenuto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 lungo la strada che costeggia il fiume Panaro, nel.

