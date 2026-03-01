Inaugurato il centro operativo della Protezione civile

Venerdì a Porto San Giorgio è stato inaugurato il nuovo centro operativo comunale della Protezione civile, situato al piano terra del municipio. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del personale coinvolto, che hanno assistito alla cerimonia di apertura di questa struttura. La nuova sede sarà utilizzata per coordinare gli interventi di emergenza e gestire le situazioni di crisi nella zona.

Una giornata importante per la città di Porto San Giorgio che venerdì ha inaugurato nei locali al pianterreno del municipio la nuova sede del Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile. Costituirà un punto di riferimento per la gestione delle emergenze. Al taglio del nastro il sindaco Valerio Vesprini ha voluto accanto pure il gruppo di Fermo a significare lo spirito di collaborazione esistente tra i due territorio. Il ricordo del primo cittadino è andato poi all'incendio che tre anni fa mise a dura prova la Protezione civile e la Sangiorgio Distribuzione Servizi: "da quell'emergenza - ha sottolineato il primo cittadino - è...