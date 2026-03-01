Inaugurata Sguardi sull' Africa il ministro Giuli | Diplomazia culturale Piacenza è fondamentale

La mostra nel salone Monumentale a Palazzo Gotico sarà visitabile fino al 4 maggio. Tarasconi: «Tappa importante per Capitale Europea della Cultura 2033» All'inaugurazione erano presenti due ministri: Alessandro Giuli e Tommaso Foti, oltre alla sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, all'assessore alla Cultura Christian Fiazza e varie autorità. Un importante annuncio è infine arrivato dal ministro piacentino Tommaso Foti. Durante il suo intervento, dopo aver espresso particolare apprezzamento per la mostra e dopo aver ringraziato i curatori e i collezionisti, ha fatto riferimento alla visita che, poco prima dell'inaugurazione odierna, il ministro Giuli aveva fatto al Collegio Alberoni di Piacenza dove è custodito uno straordinario Ecce Homo di Antonello Da Messina. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Inaugurate a Pechino due mostre su Pompei e Andrea Palladio, Giuli: «Esempio di diplomazia culturale»Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha inaugurato oggi a Pechino le mostre “Pompei.

Patrimonio culturale, il Ministro Giuli nomina nuovi consiglieri Cda dei Musei dell'Umbria: ecco chi sonoIl Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha nominato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione (CdA) della rete Musei Nazionali...

Una selezione di notizie su Inaugurata

Temi più discussi: Sguardi sull'Africa, duecento opere raccontano arte e cultura a Piacenza; Giuli inaugura Sguardi sull’Africa. Troveremo i soldi per il San Marco; Giuli a Piacenza: Da qui una lezione all'Europa su come fare cultura, dialogo e diplomazia culturale; Mostra Sguardi sull’Africa - Piacenza.

Sguardi sull’Africa, inaugura il 28 febbraio la mostra al Gotico con 200 opereIl continente africano è stato la culla dell’essere umano e della civiltà, da lì Lucy e i nostri antenati hanno mosso i primi passi per diffondersi ... piacenzasera.it

Sguardi sull’Africa: custode di culture e tradizioniSguardi sull’Africa, composta da 54 nazioni, custode di incredibili risorse naturali, ricca di culture e tradizioni e culla dell’umanità, l’Africa ... villegiardini.it

Sc kairòs Inaugurata a Granarolo la nuova sede di Kairòs, la cooperativa sociale che si occupa di maltrattamenti, abusi di minori e separazioni problematiche con minori - facebook.com facebook

Inaugurata l'Antica Fiera di Godega di Sant'Urbano. Attesi 100mila visitatori. Quest'anno gli addetti ai lavori non nascondono la preoccupazione per la congiuntura internazionale e gli effetti nefasti dei dazi. x.com