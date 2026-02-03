Oggi a Pechino il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha aperto due mostre dedicate a Pompei e ad Andrea Palladio. La prima mostra porta in Cina le meraviglie di Pompei, mentre la seconda si concentra sulla figura di Palladio, uno degli architetti più importanti del Rinascimento. Giuli ha definito queste esposizioni un esempio di diplomazia culturale, sottolineando come l’arte possa unire paesi diversi e rafforzare i rapporti tra Italia e Cina. La cerimonia ha attirato un buon pubblico e rappresentanti delle istituzioni cinesi, pronti a scopr

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha inaugurato oggi a Pechino le mostre “Pompei. Un’eterna scoperta” e “Geometria, armonia e vita. L’architettura di Andrea Palladio dall’Antichità al Classicismo”, ospitate eccezionalmente in contemporanea presso il Museo Nazionale della Cina, a conclusione delle celebrazioni per il 55° anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina. “Queste due mostre sono la brillante affermazione della condivisione della conoscenza e rappresentano uno splendido esempio di diplomazia culturale. Pur nella loro diversità, le esposizioni dialogano tra loro come due capitoli di un unico grande racconto: quello della civiltà italiana nel suo continuo confronto con il mondo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Inaugurate a Pechino due mostre su Pompei e Andrea Palladio, Giuli: «Esempio di diplomazia culturale»

Pechino: la mostra su Andrea Palladio al Museo nazionale della Cina dal 3 febbraio a fine aprile, è frutto di incroci astrali ma soprattutto della determinazione di un ambasciatore, il vicentino Massimo Ambrosetti L'intervista di Nicoletta Martelletto - facebook.com facebook

