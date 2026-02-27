La discesa libera maschile di Garmisch, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, ha subito un cambio di orario. La modifica riguarda l’orario di partenza dell’evento, che sarà diverso rispetto alla programmazione iniziale. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori e la gara sarà trasmessa in diretta televisiva su un canale dedicato.

La discesa libera maschile di Garmisch, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, ha subito un cambiamento di programma a causa delle elevatissime temperature, protagoniste della settimana nella località tedesca: al termine della seconda prova cronometrata si sono toccati addirittura i 16 °C, riscontro di una colonnina di mercurio quasi primaverile e tutt’altro che invernale. La gara era prevista alle ore 11.45 di sabato 28 febbraio, ma è stata anticipata di trenta minuti e dunque scatterà alle ore 11.15. Gli organizzatori avrebbero gradito un’inversione di programma con il superG femminile di Soldeu, in calendario alle ore 10.15, in modo da beneficiare di una temperatura più fresca, ma anche ad Andorra la situazione non è delle migliori e lo scambio si è reso impossibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cambia il programma della discesa maschile a Garmisch: nuovo orario, motivo e tv

Startlist prima prova discesa Garmisch 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiDomani, giovedì 26 febbraio, a Garmisch Partenkirchen (Germania) si aprirà la tappa maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in...

Startlist seconda prova discesa Garmisch 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiVenerdì 27 febbraio andrà in scena la seconda prova cronometrata di discesa, parte del programma della tappa di Coppa del Mondo a Garmisch...

