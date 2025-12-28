Brigitte Bardot e la guerra per i diritti degli animali La foto con i cuccioli di foca e le altre battaglie storiche Sì sono una pioniera

Brigitte Bardot, celebre attrice e icona di stile, è stata anche una pioniera nella difesa dei diritti degli animali. Nota per le sue battaglie storiche, come la foto con i cuccioli di foca, ha dedicato la sua vita alla tutela degli esseri viventi. La sua figura rimane simbolo di impegno e passione per le cause animaliste, lasciando un’eredità che va oltre il mondo dello spettacolo.

Roma, 28 dicembre 2025 – Icona del cinema sì, ma anche paladina degli animali. Brigitte Bardot ( morta oggi a 91 anni ) a Saint-Tropez, nella sua villa La Madrague - donata poi alla sua Fondazione - ha trovato rifugio e scopo. Tra cani, gatti, maiali, cavalli e capre, da allora ha vissuto appartata, vestita sempre di nero, capelli raccolti in uno chignon grigio, le rughe come medaglie di guerra. E guerra, la sua, lo è stata davvero. Nel 1977 la sua immagine apparve accanto a quella dei cuccioli di foca destinati alla macellazione in Canada. Quel gesto sollevò un'ondata globale di indignazione e portò, dopo anni di battaglie, alla proibizione della caccia ai cuccioli.

