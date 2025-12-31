A Montemiletto la presentazione del volume di Leone Melillo sul magistero di papa Francesco
Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 10.30, presso il Castello della Leonessa a Montemiletto (Avellino), si terrà la presentazione del volume di Leone Melillo dedicato al magistero di papa Francesco. L'evento offrirà l’occasione per approfondire i temi e le riflessioni contenute nell’opera, in un contesto di confronto e dialogo. L'iniziativa è aperta al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti.
Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 10.30, il Castello della Leonessa, in Piazza Umberto I a Montemiletto (Avellino), ospiterà la presentazione del volume del prof. Leone Melillo Lo scisma sommerso e Papa Francesco. Quando il Magistero pontificio diventa pedagogia politica, pubblicato da Oxepeiron . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Papa Leone XIV, a gennaio il primo Concistoro per indicare la direzione definitiva del suo magistero
Leggi anche: Presentazione del volume "Uomini come noi" di Francesco Cutolo
Venerdì 2 gennaio conferenza stampa di presentazione del concerto Live di Francesco Pergola #Avellino - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.