A Montemiletto la presentazione del volume di Leone Melillo sul magistero di papa Francesco

Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 10.30, presso il Castello della Leonessa a Montemiletto (Avellino), si terrà la presentazione del volume di Leone Melillo dedicato al magistero di papa Francesco. L'evento offrirà l’occasione per approfondire i temi e le riflessioni contenute nell’opera, in un contesto di confronto e dialogo. L'iniziativa è aperta al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.