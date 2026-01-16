Al Recchioni va in scena il big match di Eccellenza ’Giornata Canarina’ la Fermana chiama a raccolta i tifosi

Domenica al Recchioni si svolge il delicato incontro di Eccellenza tra Fermana e Trodica, in occasione della Giornata Canarina. La società invita i tifosi a partecipare, sottolineando l’importanza del loro sostegno con i messaggi

"Il tuo sostegno conta" e "Tutti allo stadio" sono i due slogan social scelti dalla Fermana per presentare la gara di domenica prossima con il Trodica che sarà anche Giornata Canarina. Come da tradizione dunque non valgono abbonamenti o accrediti vari ma tutti si dovranno munire di biglietto per assistere al big match. Slogan che sono una chiamata in prima linea per il pubblico canarino in quello che potrebbe essere un primo punti di svolta della stagione. Prima contro seconda, al Recchioni, con quattro punti di vantaggio che, nel caso in cui diventassero 7, allora potrebbero realmente segnare un bivio ben preciso della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

