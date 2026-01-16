Al Recchioni va in scena il big match di Eccellenza ’Giornata Canarina’ la Fermana chiama a raccolta i tifosi
Domenica al Recchioni si svolge il delicato incontro di Eccellenza tra Fermana e Trodica, in occasione della Giornata Canarina. La società invita i tifosi a partecipare, sottolineando l’importanza del loro sostegno con i messaggi
"Il tuo sostegno conta" e "Tutti allo stadio" sono i due slogan social scelti dalla Fermana per presentare la gara di domenica prossima con il Trodica che sarà anche Giornata Canarina. Come da tradizione dunque non valgono abbonamenti o accrediti vari ma tutti si dovranno munire di biglietto per assistere al big match. Slogan che sono una chiamata in prima linea per il pubblico canarino in quello che potrebbe essere un primo punti di svolta della stagione. Prima contro seconda, al Recchioni, con quattro punti di vantaggio che, nel caso in cui diventassero 7, allora potrebbero realmente segnare un bivio ben preciso della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Eccellenza. Strano carica il Tolentino per il big match: "Vogliamo fare bella figura contro la Fermana»
Leggi anche: Nuovo manto al Recchioni. La Fermana si allena alla Cops
Passalacqua e Marchionni ribaltano la Jesina: il Trodica lancia la sfida alla Fermana; Al Recchioni va in scena il big match di Eccellenza. ’Giornata Canarina’, la Fermana chiama a raccolta i tifosi.
Al Recchioni va in scena il big match di Eccellenza. ’Giornata Canarina’, la Fermana chiama a raccolta i tifosi - "Il tuo sostegno conta" e "Tutti allo stadio" sono i due slogan social scelti dalla Fermana per presentare la gara ... sport.quotidiano.net
C’è Fermana-Civitanovese. Che big match al Recchioni - Un match che lo scorso anno, o meglio cinque mesi addietro, metteva in palio la permanenza in Serie D e che ora invece vede di fronte due squadre praticamente nuove rispetto all’anno scorso, ma in ... ilrestodelcarlino.it
Ecco il coraggio di questi vigliacchi che, in venti, armati di spranghe e bastoni, circondano quattro ragazzi di Gioventù Nazionale intenti ad affiggere manifesti in ricordo di altri giovani, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, giovanissimi as facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.