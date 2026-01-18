il big match di eccellenza la fermana sfida il trodica

Oggi al Bruno Recchioni si disputa il big match di Eccellenza tra Fermana e Trodica, con inizio alle 15. Una partita importante per entrambe le squadre, che si affrontano in un incontro che potrebbe influenzare la classifica. La sfida rappresenta un momento significativo della stagione e sarà seguita con attenzione da tifosi e appassionati locali.

E’ il giorno tanto atteso al Bruno Recchioni: alle 15 si gioca la super sfida di Eccellenza tra Fermana e Trodica. Prima contro seconda in classifica, quattro i punti di differenza, in campo i due migliori attacchi. Ci sarà da divertirsi ed è atteso anche il pubblico delle grandi occasioni con la Fermana che ha scelto per la Giornata Canarina e dunque non saranno validi gli abbonamenti. Un match che può dare uno scossone importante al campionato soprattutto se alla fine dovesse uscire vincitrice la squadra di Gentilini che potrebbe andare a prendere il largo forse in maniera definitiva. Ma di contro c’è il Trodica di mister Buratti che domenica ha superato la Jesina e che in questo inizio 2026 ha rimesso mano ancora al mercato con inserimenti mirati a mettere dentro elementi importanti in ogni zona, per una rosa lunga e sicuramente di grande livello con tanti ex importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

