Maxi blitz antidroga a Frosinone | arrestato spacciatore con chili di droga in casa
Nella mattinata di oggi, gli agenti della Polizia di Stato di Frosinone hanno eseguito un’operazione antidroga, arrestando un uomo residente nella provincia. Durante l’intervento sono stati rinvenuti e sequestrati diversi chili di sostanze stupefacenti presso l’abitazione dell’arrestato. L’intervento si inserisce nell’attività di contrasto al traffico di droga sul territorio, contribuendo alla sicurezza e alla legalità della zona.
Nella mattinata odierna personale della Polizia di Stato di Frosinone traeva in arresto un soggetto, residente in un comune della provincia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.In particolare nel corso di un servizio specifico finalizzato al contrasto, alla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
