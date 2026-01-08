Maxi blitz antidroga a Frosinone | arrestato spacciatore con chili di droga in casa

Nella mattinata di oggi, gli agenti della Polizia di Stato di Frosinone hanno eseguito un’operazione antidroga, arrestando un uomo residente nella provincia. Durante l’intervento sono stati rinvenuti e sequestrati diversi chili di sostanze stupefacenti presso l’abitazione dell’arrestato. L’intervento si inserisce nell’attività di contrasto al traffico di droga sul territorio, contribuendo alla sicurezza e alla legalità della zona.

