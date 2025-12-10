Indiana Jones e l’Antico Cerchio riceve l’aggiornamento 7 con nuovo costume basato su uno dei film

Indiana Jones e l’Antico Cerchio si arricchisce con l’aggiornamento 7, pubblicato da MachineGames. Oltre alle consuete correzioni tecniche, la patch porta in gioco un nuovo costume ispirato a uno dei film della saga, soddisfacendo le aspettative dei fan e offrendo un’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio si aggiorna ancora: MachineGames ha pubblicato la Patch 7, un update che non si limita alle classiche correzioni tecniche ma introduce un contenuto estetico molto atteso dai fan. Il nuovo costume permette di rivivere uno dei momenti più iconici della saga cinematografica, riproducendo l'abito che Indy indossa durante la cena al Palazzo Pankot in Il Tempio Maledetto. Un'aggiunta gratuita, semplice da sbloccare e pensata per arricchire l'esperienza cosmetica del gioco. La patch porta anche diversi fix utili, migliorando l'audio, la gestione dei manuali di gioco e alcuni comportamenti anomali su Xbox Series XS, oltre a intervenire su un problema del DLC L'Ordine dei Giganti.

