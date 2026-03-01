Impresa Sassuolo in dieci batte l' Atalanta che paga le fatiche di Champions

Nella partita tra Sassuolo e Atalanta, il Sassuolo ha vinto 2-1 con dieci uomini, grazie ai gol di Kone nel primo tempo e Musah nel finale, mentre Thorstvedt ha segnato per l’Atalanta nella ripresa. La formazione neroverde ha schierato un 4-3-3 con Muric in porta, Coulibaly e Idzes in difesa. L’Atalanta ha subito le fatiche delle partite di Champions League.

Sassuolo-Atalanta 2-1 RETI: 23'pt Kone, 24'st Thorstvedt, 43'st Musah. SASSUOLO (4-3-3): Muric 7.5; Coulibaly 7, Idzes 6.5, Muharemovic 6, Garcia 6.5; Kone 7 (44'st Doig sv), Matic 6 (29'st Lipani 6), Thorstvedt 7.5; Berardi 6.5 (28'st Nzola 6), Pinamonti 4, Lauriente 7 (28'st Fadera sv, 34'st Iannoni sv). In panchina: Satalino, Turati, Zacchi, Romagna, Vranckx, Volpato, Moro. Allenatore: Grosso 7. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Scalvini 5.5, Djimsiti 6 (30'st Hien 6), Kolasinac 5; Bellanova 6 (1'st Zappacosta 6.5), De Roon 5, Pasalic 5, Bernasconi 6 (1'st Sulemana 6); Samardzic 5, Zalewski 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Impresa Sassuolo, in dieci batte l'Atalanta che paga le fatiche di Champions Impresa Sassuolo, resta in dieci ma batte 2-1 l'AtalantaNonostante il rosso a Pinamonti, arrivato al 16', i neroverdi mandano al tappeto la Dea. Leggi anche: Il Sassuolo stoppa la Dea: l’impresa in dieci uomini piega l’Atalanta di Palladino Primavera 1 | Sassuolo-Atalanta 1-1 | Highlights Aggiornamenti e contenuti dedicati a Impresa Sassuolo. Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Sassuolo-Verona 3-0, la sintesi della partita; Fra sorteggio e Sassuolo, l’Atalanta riprende a lavorare venerdì a Zingonia; A Sassuolo arriva la tassa di soggiorno: ecco quanto si paga per notte. Impresa Sassuolo, resta in dieci ma batte 2-1 l'AtalantaREGGIO EMILIA - L'Atalanta paga dazio per le fatiche europee e frena al Mapei Stadium, perdendo 2-1 contro il Sassuolo. Sono i neroverdi di Grosso, infatti, a portarsi a casa i tre punti, nonostante u ... laprovinciacr.it FINALE Sassuolo-Atalanta 2-1 – il Sassuolo batte la Dea in dieci conquistando una vittoria da Europa47? – Finisce 1-0 il primo tempo al Mapei Stadium in favore del Sassuolo che colpisce l’Atalanta in inferiorità numerica, dopo l’espulsione diretta di Pinamonti, grazie alla quinta rete in campionato ... canalesassuolo.it Occhio a #Grosso, è bravo, molto più bravo di colleghi che credono di aver inventato il calcio Il #Sassuolo fa l'impresa: in dieci dal 16' batte l'#Atalanta 2 a 1. Grosso e #Palladino i migliori per un eventuale post-Conte con la consapevolezza che insieme non v - facebook.com facebook Impresa del Sassuolo che 'aiuta' la Juventus Come è andata #SassuoloAtalanta x.com