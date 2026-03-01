Impresa Sassuolo resta in dieci ma batte 2-1 l' Atalanta

Al Mapei Stadium, il Sassuolo vince 2-1 contro l'Atalanta nonostante il rosso a Pinamonti al 16'. I neroverdi riescono a superare la squadra bergamasca, che ha disputato l'incontro con un uomo in meno. La partita si conclude con il Sassuolo che conquista i tre punti in casa contro l'Atalanta.

Nonostante il rosso a Pinamonti, arrivato al 16', i neroverdi mandano al tappeto la Dea. REGGIO EMILIA - L'Atalanta paga dazio per le fatiche europee e frena al Mapei Stadium, perdendo 2-1 contro il Sassuolo. Sono i neroverdi di Grosso, infatti, a portarsi a casa i tre punti, nonostante una partita giocata in dieci dal 16', a causa del rosso diretto rimediato da Pinamonti. Il Sassuolo trova una rete per tempo: prima va a segno Koné, poi Thorstvedt. Per la Dea, invece, è Musah ad accorciare il punteggio nel finale. Dall'episodio dell'espulsione in poi, paradossalmente, è sembrata l'Atalanta la squadra in inferiorità numerica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

