Il Comune di Sirmione ha approvato un regolamento sugli affitti brevi, confermando la sua legittimità. La norma mira a regolamentare in modo chiaro e trasparente questa forma di locazione, garantendo un equilibrio tra interessi degli operatori e tutela del territorio. La decisione rappresenta un passo importante per una gestione più efficace degli affitti temporanei, contribuendo anche alle entrate comunali.

Sirmione (Brescia), 12 gennaio 2026 – Il regolamento relativo alla gestione degli affitti brevi varato dal Comune di Sirmione è del tutto legittimo. Lo dicono il Tar Lombardia e la Corte Costituzionale, che confermano la piena legittimità di azione del Municipio e del regolamento stesso, che al contrario era stato contestato dagli aderenti all ’Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi nell’ottobre 2024 perché ritenuto “penalizzante” per proprietari e imprenditori. Il sindaco. “Accogliamo con soddisfazione l’ordinanza del Tar del 9 dicembre e la successiva pronuncia della Corte Costituzionale del 16 dicembre, che confermano la legittimità del percorso intrapreso dall’Amministrazione – dice il sindaco Luisa Lavelli -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sirmione e gli affitti brevi: sul regolamento il Comune incassa una doppia vittoria

