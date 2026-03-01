Un crono che mi dà rispetto valgo 2h03 | Iliass Aouani in estasi dopo il record italiano Quel problemino nel finale…

Iliass Aouani ha stabilito il nuovo record italiano di maratona con un tempo di 2h04:26 a Tokyo, dove aveva già conquistato una medaglia di bronzo a settembre. Dopo la gara, l’atleta ha espresso grande soddisfazione, parlando di un crono che gli dà rispetto e di un finale caratterizzato da un problemino. La prestazione rappresenta un risultato importante per l’atleta e per il movimento sportivo italiano.

Iliass Aouani ha firmato il nuovo record italiano di maratona, correndo in 2h04:26 a Tokyo, la capitale giapponese dove a settembre conquistò la medaglia di bronzo in questa distanza. Il 30enne ha tolto quasi un minuto al precedente primato nazionale e ha abbassato di cento secondi il proprio personale, diventando il primo azzurro a completare i 42,195 km in meno di due ore e cinque minuti ed entrando così in una nuova dimensione internazionale (si è anche issato al settimo posto delle liste europee all-time). Iliass Aouani ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Finalmente un crono che mi dà il rispetto che merito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - “Un crono che mi dà rispetto, valgo 2h03”: Iliass Aouani in estasi dopo il record italiano. “Quel problemino nel finale…” Iliass Aouani torna in maratona dopo il bronzo mondiale: c’è una Major all’orizzonte, occhio al cronometroIliass Aouani correrà la Maratona di Tokyo, una delle sette Majors del calendario internazionale insieme a New York, Boston, Londra, Berlino,... Yeman Crippa vince il Cross di Alà dei Sardi, Iliass Aouani torna in garaYeman Crippa ha vinto il Cross di Alà dei Sardi, tradizionale appuntamento del calendario nazionale di corsa campestre andato in scena nella località... Tutto quello che riguarda Iliass Aouani. Discussioni sull' argomento Capolavoro Aouani, 2h04:26 record a Tokyo; Axel sta facendo un lavoro fantastico… il podio può essere realistico – Alex Lowes elogia Bassani e vanno a caccia del podio; FINN, PENSIERI IRIDATI. NON C'E' FRETTA, MA...; Atletica. Super Nadia Battocletti: nei 3000 indoor nuovo record italiano, a un soffio dall'europeo. AOUANI WOW: 2h04:26 È record italiano a Tokyo! Nella città del bronzo mondiale, Iliass Aouani porta la maratona azzurra per la prima volta sotto le due ore e cinque. Migliorato il 2h05:24 di Chiappinelli, diventa il settimo europeo della storia short x.com : : È record italiano a Tokyo! Nella città del bronzo mondiale, Iliass Aouani porta la maratona azzurra per la prima volta sotto le due ore e cinque minuti. Migliorato il 2h05:24 di Chiappinelli, diventa il settimo europeo della storia - facebook.com facebook