GTA 6 | un’esplosione ha colpito Rockstar North danneggiando il quartier generale

Un grave episodio ha coinvolto Rockstar North, lo studio di Edimburgo responsabile dello sviluppo di Grand Theft Auto 6, visto che nelle prime ore di lunedì mattina un’esplosione ha danneggiato il quartier generale del team, facendo scattare una vasta risposta dei servizi di emergenza. L’area è stata immediatamente isolata e l’accesso agli uffici interdetto, con le autorità che stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo quanto comunicato dallo Scottish Fire and Rescue Service, l’allarme è scattato alle 5:02 del mattino. Sul posto sono intervenuti tre mezzi antincendio e quattro unità specializzate, che hanno operato a lungo insieme alle altre agenzie di emergenza. 🔗 Leggi su Game-experience.it

GTA6, esplosione nella sede di Rockstar North, la società che sta sviluppando l’atteso videogioco

