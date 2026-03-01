’Il vecchio terribile’ di Marchini | Così ho convinto Franco Nero

Un attore italiano ha raccontato di aver inseguito per più di un anno un collega famoso, convinto che fosse uno degli interpreti più rappresentativi del nostro cinema a livello internazionale, insieme a un altro attore di grande fama. La sua convinzione si è basata sulla percezione della vocazione internazionale dell’attore, che considera tra i più significativi del panorama cinematografico italiano.

L’ha inseguito per oltre un anno, convinto che fosse uno degli attori italiani più rappresentativi al mondo (insieme a Giancarlo Giannini), quello che più riflettesse una vocazione internazionale del nostro cinema. Quando, poi, finalmente è riuscito a illustrargli il progetto in cui desiderava coinvolgerlo, la risposta è stata positiva e ha realizzato il suo secondo corto con protagonista una stella della mitica ’Walk of Fame’: Franco Nero. Jacopo Marchini, nato e cresciuto fra Spezia e Porto Venere e oggi romano d’adozione, ha firmato come regista e sceneggiatore ’ Il vecchio terribile ’, tratto dal racconto breve di Howard Phillips Lovecraft, che ha fatto il tutto esaurito alla prima tenutasi pochi giorni fa al cinema Caravaggio nella capitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

