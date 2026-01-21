Sono iniziate le riprese di “Il vecchio terribile”, cortometraggio scritto e diretto da Jacopo Marchini, con Marco Bullitta e Franco Nero. Le riprese si svolgono tra Roma, Monterotondo e Fiumicino. Il progetto, sostenuto da Siae e dal Ministero della Cultura, si inserisce nel programma “Per chi crea” ed è un thriller mystery che esplora tematiche di suspense e mistero.

Al via le riprese de “Il vecchio terribile”. di Jacopo Marchini. con Marco Bullitta e Franco Nero. Sono iniziate tra Roma, Monterotondo e Fiumicino le riprese de Il vecchio terribile, cortometraggio mysterythriller scritto e diretto dal regista e direttore della fotografia Jacopo Marchini, progetto realizzato con il sostegno di Siae e Ministero della Cultura e nell’ambito del programma “Per chi crea”. Prodotto da Movi Production, fondata da Martina Borzillo e dallo stesso Marchini, interessato a storie che scavano nell’animo umano dando voce a verità non dette, fragilità e tensioni interiori, Il vecchio terribile vede nel cast Marco Bullitta, protagonista della serie Netflix Il mostro di Stefano Sollima, Carolina Gonnelli, Tommaso Tampelloni, Ermanno De Biagi e Sofia Buttini, con la straordinaria partecipazione di Franco Nero. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

