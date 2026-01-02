Franco Nero | Io e Vanessa Redgrave legati da quasi 60 anni Tradimenti? Ho sempre detto no Rimpianti? Il figlio che abbiamo perso
Franco Nero, 83 anni, ripercorre la lunga storia con Vanessa Redgrave, con cui è legato da quasi 60 anni. Sottolinea la solidità del loro rapporto, nonostante gli alti e bassi, e parla della recente salute della moglie. La loro vita, condivisa con figli e nipoti, rappresenta un legame duraturo e autentico, segnato da momenti di gioia e di perdita, ma sempre caratterizzato da sincerità e rispetto reciproco.
L'attore, 83 anni, è tornato a parlare della moglie, sposata in segreto nel 2006: «Abbiamo avuto alti e bassi, Vanessa adesso non sta molto bene, ma la nostra è una storia bella, piena di figli e di nipoti, che ci tengono molto uniti». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Chi è Carlo Gabriel Nero, il figlio di Franco Nero e Vanessa Redgrave e chi è sua moglie Jennifer Wiltsie
Leggi anche: Vanessa Redgrave, le parole per il marito Franco Nero: «Per favore, amami per sempre»
Vanessa Redgrave, le parole per il marito Franco Nero: «Per favore, amami per sempre»; Il Volo - Tutti per uno, Ignazio Boschetto fa piangere: Caro figlio mio... E Vanessa Incontrada spiazza: Avevo detto sì.
Vanessa Redgrave, le parole per il marito Franco Nero: «Per favore, amami per sempre» - L’attrice ha ripercorso il legame che la unisce al marito e al figlio nato nel 1969, dal momento del primo incontro con l’attore e regista. vanityfair.it
Quante mogli ha avuto Franco Nero? L’amore con Vanessa Redgrave - Scopri chi è e quanti anni ha Vanessa Redgrave, l'unica moglie dell'attore e regista Franco Nero. tag24.it
Franco Nero: «Io e Vanessa Redgrave, legati da quasi 60 anni. Tradimenti? Ho sempre detto no. Rimpianti? Il figlio che abbiamo perso» - Ora l'ottantatreenne attore, in un’intervista concessa a La Stampa in occasione ... vanityfair.it
Nell’augurare tanti cari auguri a questo bellissimo gruppo, una bellissima testimonianza dell’amore tra due grandi attori. Vanessa Redgrave, le parole per il marito Franco Nero: “Per favore, amami per sempre!”. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.