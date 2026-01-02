Franco Nero | Io e Vanessa Redgrave legati da quasi 60 anni Tradimenti? Ho sempre detto no Rimpianti? Il figlio che abbiamo perso

Franco Nero, 83 anni, ripercorre la lunga storia con Vanessa Redgrave, con cui è legato da quasi 60 anni. Sottolinea la solidità del loro rapporto, nonostante gli alti e bassi, e parla della recente salute della moglie. La loro vita, condivisa con figli e nipoti, rappresenta un legame duraturo e autentico, segnato da momenti di gioia e di perdita, ma sempre caratterizzato da sincerità e rispetto reciproco.

