Il tranviere del tram deragliato | Ho visto tutto nero Occhi puntati anche sul sistema frenante

Il tranviere coinvolto nell'incidente del tram a Milano ha dichiarato agli agenti di aver visto tutto nero e di aver perso il controllo dell'unità dopo aver provato un dolore. La sua testimonianza si concentra sulla percezione immediata dell'evento e sulla perdita temporanea di coscienza, mentre sono in corso le verifiche sul sistema frenante e sulle cause dell'incidente.

Pietro M., l'esperto tranviere alla guida del tram deragliato venerdì pomeriggio a Milano, ha ribadito la sua versione dei fatti agli agenti della polizia locale: “Dopo un dolore, ho visto tutto nero e ho perso il controllo”. L'uomo, 60 anni, 34 dei quali passati a lavorare in Atm è stato dimesso dall'ospedale Niguarda dov'era stato ricoverato dopo l'incidente. Per accertare la testimonianza del tranviere saranno determinanti le immagini restituite dalle telecamere interne del moderno tramlink. I video sono già stati acquisiti dagli investigatori e dagli inquirenti della procura meneghina. Sicuramente l'uomo era negativo all'alcoltest e al test sulle droghe. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

