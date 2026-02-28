Torino Lazio dentro alla prima di D’Aversa | la ricostruzione delle ultime ore in casa granata e quel precedente che lascia buone speranze

Nella giornata di oggi si sono svolti i preparativi per la partita tra Torino e Lazio, con Roberto D’Aversa pronto a debuttare sulla panchina granata. Le ultime ore in casa Torino sono state caratterizzate da incontri e riunioni, mentre un precedente positivo potrebbe influenzare l’approccio alla gara. La squadra si è allenata con intensità, cercando di mettere a punto gli ultimi dettagli prima del fischio di inizio.

D'Aversa al Torino: la sfida di rilanciare i granata in Serie A
Roberto D'Aversa torna in Serie A alla guida del Torino: la sfida di rilanciare i granata Il Torino Football Club ha trovato il suo nuovo allenatore

Torino, ufficiale l'esonero di Marco Baroni: D'Aversa verso la panchina granata

Torino Lazio. Toro nella tempesta perfetta: i tifosi granata giocheranno a calcetto durante la sfida con la Lazio; Torino-Lazio, i precedenti: la vittoria granata in casa manca dal 2019

Lazio, la probabile formazione contro il Torino
La Lazio di Maurzio Sarri si prepara alla trasferta di Torino di domenica 1 Marzo alle ore 18:00. I biancocelesti sono a caccia di una vittoria che manca da tre giornate in Serie A

Torino-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita
Maurizio Sarri perde Rovella dopo l'infortunio contro il Cagliari. In cabina di regia gioca Danilo Cataldi. In attacco ballottaggio fra Isaksen e Cancellieri

Match valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26 tra Torino e Lazio. Momento delicatissimo per i granata: dopo il pesantissimo KO con il Genoa è arrivato l'esonero di Baroni, con la panchina affidata a Roberto D'Aversa.