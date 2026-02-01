Questa volta, in serie D, Sansepolcro e Cannara si affrontano in un match importante. I bianconeri vogliono cambiare marcia e puntano tutto sul debutto del nuovo allenatore, Palazzi. Per il Sansepolcro, è l’occasione di rialzarsi dopo un inizio difficile, mentre il Cannara cerca punti preziosi per uscire dalla zona a rischio. La partita si gioca a Sansepolcro, con due squadre che vogliono dimostrare di valere di più.

SANSEPOLCRO Se lo scorso anno fra Cannara e Sansepolcro era big-match in Eccellenza umbra, adesso è il delicato scontro diretto fra "parenti poveri" in serie D. Allo stadio "Alberto Spoletini" si giocherà intanto con le novità in panchina: se i locali hanno ripreso Antonio Armillei (il grande ex con due promozioni e un titolo regionale di Coppa Italia ottenuti a Sansepolcro, ma in campo ci saranno anche Vassallo, Fumanti e Fracassini) dopo un solo mese con Simone Fuscagni, nelle file bianconere è la domenica dell’esordio in assoluto per Mario Palazzi, che sa di aver preso in consegna una grossa incombenza, ma che l’ha accettata proprio per questo motivo: "Le sfide sono il mio pane, specie quelle difficili – ha detto il tecnico aretino – perché mettermi in gioco è un modo per sfidare anche me stesso". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: i bianconeri vogliono cambiare marcia col nuovo tecnico. Sansepolcro a Cannara. È il debutto per Palazzi

