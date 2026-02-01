Amaro pareggio | l' Atalanta resiste in dieci per quasi tutta la partita ma il Como sbaglia un clamoroso rigore al 98'
L’Atalanta resiste con un uomo in meno quasi tutta la partita, ma il Como spreca un rigore al 98’. La squadra di casa non sfrutta la chance di vincere, nonostante abbia avuto un’occasione d’oro con il tiro dal dischetto che si è stampato sulla traversa. I padroni di casa si sono messi in difficoltà già nel primo tempo, quando un'espulsione ha complicato le cose. Nonostante tutto, il Como ha spinto forte fino alla fine, con Ramon che ha provato a trascinare i suoi, ma alla fine il risultato è rimasto sul
Nico Paz sbaglia ancora dal dischetto, Carnesecchi para tutto. Risultato finale al Sinigaglia: Como 0 - Atalanta 0 Occasione persa per il Como contro un'Atalanta rimasto quasi subito in dieci. I lariani le provano tutte sino alla fine, in particolare con uno scatenato Ramon. Ma i bergamaschi - grazie a un ottimo Carnesecchi, che fa buona guardia per i nerazzurri fino alla fine, soprattutto parando anche un clamoroso rigore calciato da Nico Paz al 98' - portano a casa un meritato pareggio al Sinigaglia. Como 0 - Atalanta 0. I lariani rimangono al sesto posto con 5 punti di vantaggio sui bergamaschi.🔗 Leggi su Quicomo.it
