Amaro pareggio | l' Atalanta resiste in dieci per quasi tutta la partita ma il Como sbaglia un clamoroso rigore al 98'

L’Atalanta resiste con un uomo in meno quasi tutta la partita, ma il Como spreca un rigore al 98’. La squadra di casa non sfrutta la chance di vincere, nonostante abbia avuto un’occasione d’oro con il tiro dal dischetto che si è stampato sulla traversa. I padroni di casa si sono messi in difficoltà già nel primo tempo, quando un'espulsione ha complicato le cose. Nonostante tutto, il Como ha spinto forte fino alla fine, con Ramon che ha provato a trascinare i suoi, ma alla fine il risultato è rimasto sul

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.