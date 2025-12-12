Sylvester Stallone rivuole indietro la sua statua di Rocky | nessuno però sa di quale statua si tratti Il caso a Philadelphia

Sylvester Stallone ha richiesto la restituzione di una statua di Rocky, ma ancora non è chiara quale statua sia al centro della vicenda. La notizia ha suscitato curiosità tra stampa e cittadini di Philadelphia, città simbolo del film e della celebre figura di Rocky Balboa. La vicenda rimane avvolta nel mistero, generando interrogativi sulla statua coinvolta.

Sylvester Stallone rivuole indietro la sua statua di Rocky. Anche se stampa e abitanti di Philadelphia, teatro sia del film Rocky che centro urbano che ne accoglie l’iconica eredità, nelle ultime settimane, si stanno domandando di quale statua si tratti. Già perché di statue che rappresentano Rocky Balboa con i pugni in alto ce ne sono tre. Come hanno ricostruito i giornali della costa est dal 2006, una scultura in bronzo alta quasi due metri e mezzo raffigurante Rocky Balboa con i pugni alzati in segno di trionfo si erge ai piedi della scalinata del Philadelphia Art Museum fungendo da simbolo della città e da sfondo di milioni di selfie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sylvester Stallone rivuole indietro la sua statua di Rocky: nessuno però sa di quale statua si tratti. Il caso a Philadelphia

