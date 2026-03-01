Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto 2-0 contro la Cremonese allo stadio Zini, grazie a due gol segnati nel finale di partita. Pavlovic ha segnato con un ruggito, mentre Leao ha messo il sigillo finale sulla sfida. La vittoria permette ai rossoneri di portare a casa tre punti importanti in trasferta. La gara si è conclusa con il risultato di 2-0.

I rossoneri ritrovano il successo allo Zini dopo un match sofferto: decide un guizzo del difensore su assist di Modric e il raddoppio del portoghese nel recupero. Nella mattinata di oggi, il Milan di Massimiliano Allegri ha strappato tre punti cruciali allo stadio Zini, superando la Cremonese per 2-0 grazie a una fiammata risolutiva nel finale di gara. In una congiuntura di campionato dove l’Inter dista dieci lunghezze e la zona Champions League richiede nervi d’acciaio, il sodalizio rossonero ha saputo gestire un’impasse realizzativa durata novanta minuti, trovando il vantaggio con un’incornata di Pavlovic su intuizione del sempiterno Luka Modric. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Il ruggito di Pavlovic e il sigillo di Leao: il Milan espugna Cremona al fotofinish

Voti Cremonese-Milan: Audero super, Pavlovic apre, Leao decide al fotofinishNel contesto di una sfida combattuta e dal fascino intramontabile tra Cremonese e Milan, si sono evidenziate prestazioni che hanno saputo coinvolgere...

Leggi anche: Pagelle Cremonese Milan: Audero in versione Superman non basta, Pavlovic apre-Leao chiude al fotofinish VOTI

Aggiornamenti e notizie su Pavlovic.

Pavlovic, rischio di stagione finita? La verità sull’infortunio e cosa filtra sul rientroIl Milan ha vissuto momenti di grande preoccupazione dopo l’infortunio subito da Pavlovic durante il match contro il Como. Il difensore serbo ha accusato un forte colpo alla tibia che ha messo a risch ... spaziomilan.it

Tanta paura per Pavlovic: l’annuncio choc di AllegriLe dichiarazioni del tecnico rossonero hanno fatto spaventare il popolo del Diavolo. Ecco cosa ha detto durante la conferenza stampa Trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ema ... milanlive.it