Il Comune ha recentemente rilasciato la concessione all’associazione dei capannisti, in seguito all’assegnazione tramite il bando ufficiale. La questione riguarda i capanni situati vicino al mare, che continuano a rappresentare un problema irrisolto. I capannisti affermano di essere in attesa e di non riuscire a rimontare quelli delocalizzati, evidenziando le difficoltà legate alla situazione attuale.

Va avanti la complessa questione dei capanni vicino al mare e nei giorni scorsi il Comune ha materialmente dato la concessione all’associazione capannisti in base al bando che era stato messo nero su bianco. Ma ora che c’è la concessione, e si potrebbe procedere con gli adempimenti previsti, si è in attesa della pronuncia del Tar Emilia-Romagna che ha fissato l’udienza di merito per l’11 giugno prossimo dopo aver sospeso le ordinanze di abbattimento vista la complessità delle questioni e l’opportunità di mantenere integra la situazione in attesa dello svolgimento dei necessari approfondimenti nella sede di merito a ciò deputata. La misura sospensiva non anticipa in alcun modo il giudizio di merito, ma si limita a mantenere immutato lo stato degli atti sino all’udienza deputata alla relativa discussione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il rebus dei capanni: "Siamo in attesa. Impossibile rimontare quelli delocalizzati"

