Durante le Olimpiadi invernali si vedono più delle solite discipline di sci e pattinaggio. Dal curling allo sci freestyle, fino alla combinata nordica e al biathlon: sport meno noti, ma che attirano l’attenzione per le loro peculiarità. Sono discipline che sorprendono e che spesso passano inosservate, anche se offrono spettacolo e novità per gli appassionati.

L e Olimpiadi Invernali non sono solo discesa libera, slalom, snowboard e pattinaggio di figura. Ci sono discipline curiose, spettacolari e a volte un po’ strane, che meritano tutta la nostra attenzione. Sport che regalano suspense, risate, incredulità e, perché no, la voglia di provarci almeno con gli occhi sul divano. Dallo skeleton al curling, dallo sci acrobatico alla combinata nordica: ecco gli sport invernali più curiosi da conoscere assolutamente per essere pronti a godersi i Giochi di Milano-Cortina 2026. guarda Azzurre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: le 10 atlete su cui puntiamo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal curling allo sci freestyle fino alla combinata nordica e il Biathlon: ecco gli sport invernali più curiosi, quelli nuovi, quelli che non siamo abituati a vedere in tv

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Il 2026 si presenta come un anno di cambiamenti nel panorama dei bonus fiscali italiani, tra conferme e novità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi | Curling; Milano-Cortina, dal pattinaggio allo sci: prezzi folli per vedere le gare; Il curling alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; Quando cominciano le Olimpiadi? Prove di sci alpino, curling e hockey ghiaccio già prima della Cerimonia inaugurale!.

Quando cominciano le Olimpiadi? Prove di sci alpino, curling e hockey ghiaccio già prima della Cerimonia inaugurale!Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono alle porte e, dal 6 al 22 febbraio, lo spettacolo sarà ... oasport.it

Olimpiadi invernali 2026, quali sport a Milano Cortina? La lista delle discipline, dal curling allo skeletonTutti gli sport nelle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina: sono sedici le discipline di scena in Italia per i Giochi Invernali durante il mese di febbraio. goal.com

SEDI DI GARA OLIMPIADI MILANO-CORTINA Cortina: Sci Alpino femminile, Bob, Slittino, Curling Milano: Hockey, Pattinaggio di figura Livigno: Freestyle, Snowboard Bormio: Sci Alpino maschile, Sci Alpinismo Anterselva: Biathlon Val di Fiemme: Sci Fondo, S - facebook.com facebook