Il Galatasaray ha dimostrato che rimontare un deficit di tre gol contro la Juventus in Champions League è possibile, come accadde in passato in altre partite. Ad esempio, nel 2012, il Manchester United riuscì a recuperare uno svantaggio simile contro il Barcellona, segnando tre reti nell'ultima mezz’ora. In quell’occasione, la squadra inglese mise in difficoltà i catalani con un pressing insistente e un attacco rapido.

Galatasaray Juve, rimontare le 3 reti di differenza non è impossibile: ecco i casi in cui si è verificata in Champions un’impresa del genere. La Juve si prepara a vivere una delle settimane più calde e decisive della sua stagione europea. Mercoledì prossimo, sotto i riflettori dell’ Allianz Stadium di Torino, i giocatori di Luciano Spalletti scenderanno in campo con un compito arduo, quasi disperato: rimontare il 5-2 subito nella disastrosa trasferta di Istanbul contro il Galatasaray. Non sarà una missione così facile: ribaltare tre gol di scarto richiede una prestazione perfetta, equilibrio tattico e una ferocia agonistica che è mancata in Turchia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Galatasaray Juve, rimontare 3 gol di scarto non è impossibile: ecco i casi in cui si è verificata in Champions League

