Il primo referendum a Cesena Repubblicani sospesi tra re e papa
A Cesena si svolge il primo referendum sulla Giustizia, segnando un momento importante nella storia locale. I cittadini sono chiamati a esprimersi su questioni legate a aspetti fondamentali del sistema giudiziario. La consultazione rappresenta un’occasione per i residenti di partecipare direttamente alle decisioni che riguardano il loro rapporto con la legge e le istituzioni. La votazione si svolge in un clima di attesa e interesse.
In vista dell’imminente referendum sulla Giustizia torniamo alla prima consultazione popolare della Cesena moderna che avvenne proprio di questi giorni, il 10 e l’11 marzo 1860, spartiacque storico: il plebiscito indetto per l’annessione, anche di Cesena e delle Romagne, al Regno di Sardegna che in questo modo diveniva il Regno dell’Italia settentrionale e centrale, tappa importante verso la sospirata unificazione nazionale. Su 6.759 votanti i favorevoli furono 6.737. Votarono compatti i liberali e i mazziniani: per i repubblicani votare il Re era un rospo da ingoiare ma tatticamente necessario per mettere in fuori gioco, intanto, il detestato potere papalino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il primo Natale di papa Leone: «Un’economia distorta tratta l’uomo come merce». E cita papa FrancescoCelebrando nella Basilica vaticana, la messa della Notte nella solennità del Natale.
Leggi anche: Referendum, primo sorpasso nei sondaggi: per YouTrend il No è al 51% tra chi è sicuro di andare a votare
Contenuti e approfondimenti su Cesena.
Temi più discussi: Referendum giustizia 2026: focus online con le ragioni del NO - FLC CGIL; Referendum sulla riforma della giustizia: incontri pubblici in Statale; Referendum sulla giustizia, a Vico Equense il primo incontro per una scelta consapevole; Referendum giustizia, tutto ciò che c’è da sapere: quando si vota e perché.
Il primo referendum a Cesena. Repubblicani sospesi tra re e papaIn vista dell’imminente referendum sulla Giustizia torniamo alla prima consultazione popolare della Cesena moderna che avvenne proprio di questi giorni, il 10 e l’11 marzo 1860, spartiacque storico: i ... ilrestodelcarlino.it
Referendum, vincerà il Sì o il No? Dipende dall'affluenza alta o bassa. I due scenari nell'ultimo sondaggioIl possibile risultato del referendum sulla giustizia? Cruciale sarà l'affluenza. Con l'ago della bilancia che può pendere ... msn.com
28-2-2026 serie B : Empoli - CESENA facebook
#NOaipienipoteri #ReferendumGiustizia #Avs Il bachetto di #Cesena x.com