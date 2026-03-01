Il primo referendum a Cesena Repubblicani sospesi tra re e papa

A Cesena si svolge il primo referendum sulla Giustizia, segnando un momento importante nella storia locale. I cittadini sono chiamati a esprimersi su questioni legate a aspetti fondamentali del sistema giudiziario. La consultazione rappresenta un’occasione per i residenti di partecipare direttamente alle decisioni che riguardano il loro rapporto con la legge e le istituzioni. La votazione si svolge in un clima di attesa e interesse.