Referendum primo sorpasso nei sondaggi | per YouTrend il No è al 51% tra chi è sicuro di andare a votare

A quaranta giorni dal voto, i sondaggi cambiano volto. Per YouTrend, il No si avvicina al 51%, superando il Sì che sfiora il 49%. Dopo settimane di crescita, i contrari alla riforma Nordio si attestano ora davanti, segnando un punto di svolta in vista del referendum.

Il Sì al 48,9%, il No al 51,1%. A quaranta giorni dal referendum, al termine di una risalita in corso da settimane, arriva il primo sondaggio che indica un sorpasso dei contrari sui favorevoli alla riforma Nordio. A pubblicarlo è SkyTg24: la rilevazione, realizzata da YouTrend, considera due distinti scenari: in uno si stima l’affluenza al 58,5%, considerando chi afferma che voterà “ sicuramente o probabilmente “, nell’altro al 46,5%, considerando solo chi è sicuro di recarsi alle urne. Nel primo scenario – quello con l’affluenza più alta – il Sì è ancora leggermente in vantaggio: 52,6% contro 47,4%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

