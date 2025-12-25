Il primo Natale di papa Leone | Un’economia distorta tratta l’uomo come merce E cita papa Francesco

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Mentre un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, Dio si fa simile a noi, rivelando l’infinita dignità di ogni persona. Mentre l’uomo vuole diventare Dio per dominare sul prossimo, Dio vuole diventare uomo per liberarci da ogni schiavitù. Ci basterà questo amore, per cambiare la nostra storia?». Lo dice papa Leone celebrando nella Basilica vaticana, la messa della Notte. 🔗 Leggi su Feedpress.me

