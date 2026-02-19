Monopattini in sharing a Bari la richeista della Lega | Servizio scaduto da mesi basta proroghe
La Lega chiede di sospendere il servizio di monopattini in sharing a Bari, perché il contratto è scaduto da mesi e le proroghe sono state troppo frequenti. La richiesta arriva in un momento in cui molte biciclette e monopattini sono lasciati abbandonati per strada, creando disordine. Il partito sostiene che il servizio dovrebbe essere rivisto, considerando anche le responsabilità nelle aree pubbliche. La questione diventa cruciale per la mobilità cittadina e le future decisioni sul trasporto sostenibile. La decisione finale spetta alle autorità comunali.
Carrieri e Sisto: "Torneremo a chiedere al Consiglio comunale di esprimersi in tema. E nel frattempo torniamo a sollecitare il sindaco chiedendo l'immediata sospensione del servizio" “Sospendere il servizio sharing monopattini” a Bari “poiché è scaduto da mesi e riteniamo che la proroga in vigore sia immotivata”. E' quanto sostengono i consiglieri comunali della Lega Giuseppe Carrieri e Livio Sisto. "Noi" dichiarano Carrieri e Sisto “abbiamo depositato da tempo una risoluzione urgente per far sospendere subito il servizio sharing monopattini, scaduto da mesi e in proroga” ritengono “immotivata.🔗 Leggi su Baritoday.it
Monopattini a Firenze: Bird ricorre al Tar contro lo stop del Comune. Assessore Giorgio: “Il servizio di sharing non garantisce il casco”Bird ha fatto ricorso al Tar contro la decisione del Comune di sospendere il servizio di monopattini in sharing a Firenze.
Leggi anche: Stop ai monopattini in sharing, nuova protesta dei gestori: "Ritorno all'auto e più inquinamento"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Monopattini e bike sharing Lime a Roma: la condivisione si ferma per 30 giorni, troppi mezzi in Centro e pochi in periferia; Stop a monopattini e bike sharing per 30 giorni a Roma: Sono troppi nel centro città; Lime, il Tar respinge il ricorso contro lo stop ai monopattini di Roma: cosa succede adesso; Monopattini, anche Torino potrebbe bloccare lo sharing.
Catania punta ancora sui monopattini in sharing: in arrivo mille mezzi e nuove regole più rigideCatania rilancia sulla mobilità sostenibile e conferma la propria scommessa sui monopattini elettrici in sharing. Dopo un iter amministrativo lungo e complesso, il Comune ha aggiudicato la gara avviat ... catania.mobilita.org
Monopattini e bici in sharing a Torino, pioggia di multe: nel 2025 oltre 12 mila sanzioni, una ogni 40 minutiCasco, parcheggi irregolari e marciapiedi: ecco perché i controlli della polizia locale sono aumentati in tutta la città ... torino.corriere.it
La petizione dei non vedenti: “Basta monopattini in sharing. Ogni giorno rischiamo di farci male” x.com
Hanno bloccato tutti i monopattini di Roma Da mercoledì 11 febbraio saranno fermati tutti i monopattini e le biciclette in sharing di Lime per colpa di sosta selvaggia, mezzi mal parcheggiati, mancato rispetto delle aree dedicate. Gli altri operatori come Dot facebook