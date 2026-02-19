Monopattini in sharing a Bari la richeista della Lega | Servizio scaduto da mesi basta proroghe

La Lega chiede di sospendere il servizio di monopattini in sharing a Bari, perché il contratto è scaduto da mesi e le proroghe sono state troppo frequenti. La richiesta arriva in un momento in cui molte biciclette e monopattini sono lasciati abbandonati per strada, creando disordine. Il partito sostiene che il servizio dovrebbe essere rivisto, considerando anche le responsabilità nelle aree pubbliche. La questione diventa cruciale per la mobilità cittadina e le future decisioni sul trasporto sostenibile. La decisione finale spetta alle autorità comunali.

Carrieri e Sisto: "Torneremo a chiedere al Consiglio comunale di esprimersi in tema. E nel frattempo torniamo a sollecitare il sindaco chiedendo l'immediata sospensione del servizio" "Sospendere il servizio sharing monopattini" a Bari "poiché è scaduto da mesi e riteniamo che la proroga in vigore sia immotivata". E' quanto sostengono i consiglieri comunali della Lega Giuseppe Carrieri e Livio Sisto. "Noi" dichiarano Carrieri e Sisto "abbiamo depositato da tempo una risoluzione urgente per far sospendere subito il servizio sharing monopattini, scaduto da mesi e in proroga" ritengono "immotivata.

