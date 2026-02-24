Pentagono contro Anthropic | il Ceo Amodei convocato da Hegseth dopo il caso Venezuela Cosa rischia la startup che vuole una AI etica

Il Pentagono ha convocato il CEO di Anthropic, l’azienda di intelligenza artificiale fondata dai fratelli Amodei, in seguito all’operazione statunitense in Venezuela. La decisione deriva dalle tensioni nate dopo che gli Stati Uniti hanno cercato di catturare Nicolás Maduro, creando un caso che coinvolge anche le scelte etiche della startup. La discussione si concentra sui rischi che l’azienda corre nel promuovere un’AI “etica” in un clima di conflitto.

Da quando il 3 gennaio gli Stati Uniti hanno condotto l’operazione Absolute Resolve per catturare l’ormai ex presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores, si è aperto un duro scontro fra il Dipartimento della Difesa Usa (o della Guerra, nella riformulazione trumpiana), e l’azienda di IA Anthropic, fondata nel 2021 dai fratelli Amodei, dopo la loro uscita da OpenAI. Al centro del dibattito c’è l’utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale per operazioni militari e di sicurezza. Absolute Resolve è infatti un’operazione senza precedenti. Non solo per il suo peso politico o le ricadute sul diritto internazionale e l’ostentata precisione chirurgica con cui le forze speciali Usa hanno catturato Maduro, ma anche perché per la prima volta nella storia militare degli Stati Uniti un modello commerciale di IA, Claude di Anthropic, è stato utilizzato in un’operazione ufficiale del Pentagono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Pentagono contro Claude, l'AI di AnthropicIl segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, sta valutando di interrompere i rapporti commerciali con Anthropic, l’azienda che ha sviluppato l’intelligenza artificiale Claude.

Pentagono contro Anthropic: l'AI militare infiamma il confrontoIl Pentagono minaccia Anthropic dopo il rifiuto sull?uso militare di Claude. msn.com

Ultimatum del Pentagono. Anthropic ora deve scegliere tra etica e businessLa faida tra la startup di intelligenza artificiale e il Pentagono sul libero utilizzo del chatbot Claude è forse arrivata all’atto finale. La ... huffingtonpost.it

