Landini lancia una raccolta firme per una legge sulla sanità pubblica L’annuncio durante lo sciopero di oggi 12 dicembre

Durante lo sciopero del 12 dicembre, Landini annuncia una raccolta firme per una legge sulla sanità pubblica, volta a contrastare riforme giudiziarie e a promuovere un sistema sanitario accessibile e di qualità. L’iniziativa mira a coinvolgere direttamente i cittadini e a presentare in Parlamento un provvedimento di iniziativa popolare, rafforzando l’impegno per i diritti sociali e salariali.

«Lanceremo nei prossimi giorni una raccolta di firme per presentare in Parlamento una legge di iniziativa popolare per una vera sanità pubblica, saremo impegnati a bloccare col referendum una riforma che in realtà con la riforma della giustizia non c’entra nulla e continueremo a esser impegnati per aumentare il salario». Queste le parole di Maurizio Landini, segretario generale Cgil a Firenze, a una delle manifestazioni organizzate nella giornata di sciopero generale. «C’è un problema di riforma fiscale, non può essere che la tassazione su lavoro dipendente e pensioni sia più alta della tassazione sui profitti e sulle rendite finanziarie. Open.online Maurizio Landini a Brescia lancia lo sciopero del 12 dicembre: “Siamo al paradosso. Chi lavora paga più tasse di chi fa profitti”. #Brescia #Cgil #MaurizioLandini #sciopero #ScioperoGenerale #video - facebook.com facebook

