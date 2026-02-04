Dario Aita si trasforma in Franco Battiato | ecco il provino che ha convinto tutti

Nelle ultime ore è circolato online il provino di Dario Aita, che ha convinto i produttori e gli ha aperto le porte del ruolo di Franco Battiato nel nuovo biopic. L’attore si è presentato con una performance convincente, dimostrando di aver studiato bene il personaggio e di riuscire a trasmettere le sfumature del cantautore siciliano. Ora il film è in distribuzione nelle sale e il pubblico può vedere il risultato di questa scelta.

Nelle ultime ore è stato diffuso in rete il provino originale con cui l'attore ha convinto i produttori e si è aggiudicato il ruolo del cantautore siciliano nel biopic attualmente nelle sale Franco Battiato. Il lungo viaggio è il primo biopic dedicato al cantautore siciliano e a interpretarlo c'è Dario Aita, attore poco noto ai più ma che ha già una lunga carriera alle spalle. Per chi si stesse chiedendo come abbia fatto a convincere i produttori per questo ambizioso biopic, nelle ultime ore è stato pubblicato proprio il provino di Aita, che gli ha consegnato la parte. Nel filmato, vediamo l'attore truccato esattamente come il cantautore, scomparso nel 2021, esibirsi su un palco mentre intona uno dei brani più celebri di Battiato, Prospettiva Nevski, contenuto nell'album Patriots del 1980.

