Il Napoli non riesce a fare progressi e stavolta non possono bastare gli alibi degli infortuni e dell’arbitro Gazzetta

Il Napoli ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Verona in una partita che si è conclusa negli ultimi secondi. La gara si è giocata con alcune polemiche legate alle decisioni arbitrali e agli infortuni dei giocatori, ma non sono stati sufficienti per migliorare la situazione della squadra in classifica. La partita è stata segnata da alcune difficoltà nel gioco e da una vittoria sofferta.

Il Napoli forse più brutto della stagione. Nella corsa Champions, chi sta dietro migliora. Il Napoli invece no. Il Verona è virtualmente retrocesso La Gazzetta, con Alex Frosio, scrive di Verona-Napoli 1-2 e della stentata vittoria della squadra di Conte, all'ultimo secondo contro il Verona di fatto già retrocesso. Qui le pagelle del Napolista. Mancano pochi secondi allo scadere dei cinque minuti di recupero e c'è ancora un calcio d'angolo: invece di cercare il mischione in area, il Napoli gioca corto e sembra una scelta sciocca, l'ennesima di una partita sbagliata, perché il tempo è praticamente finito.