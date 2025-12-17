Napoli e Milan costruite benissimo Quando si gioca tanto gli infortuni possono capitare
Napoli e Milan hanno costruito squadre solide, ma un intenso calendario può aumentare il rischio di infortuni. Durante la trasmissione
Buriani a Stile TV: “Quando si gioca tanto, gli infortuni possono capitare”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ruben Buriani, doppio ex di Napoli e Milan “L’alternanza fa bene, ma i tempi sono cambiati non c’è una sola squadra che vince sempre. Ci sono diverse realtà importanti ed è bello e giusto che sia così. Il centrocampo del Napoli è falciato da varie assenze per cui Conte sta facendo di necessità-virtù mettendo calciatori in ruoli non proprio adatti. In questo momento mi pare che l’Inter sia la più forte, poi magari succede che non vinci niente e non sei più la più brava per cui è difficile adesso capire chi vincerà cosa. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Leggi anche: Conte dopo Milan Napoli: «Dispiace aver concesso subito un gol, dobbiamo continuare a lavorare perché la prestazione mi è piaciuta. Quando si gioca ogni tre giorni…»
Leggi anche: Pronostico Napoli-Juventus: Spalletti si gioca tanto davanti al suo vecchio pubblico
L'ex Napoli Portanova: Sono convinto che Conte farà questa cosa ad Udine; Viviani: Conte conosce bene la squadra, il modulo è una fotografia al momento del fischio.
Domani Napoli-Milan, Crippa: "Conte e Allegri i migliori tecnici del campionato italiano" - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Massimo Crippa ha presentato la sfida di Supercoppa Italiana che si giocherà. tuttomercatoweb.com
Milan e Napoli non possono 'permettersi' di sbagliare in questa Serie A: l'Inter sarà sempre pronta ad approfittarne - Milan e Napoli sbagliano il proprio match domenicale, l'Inter no: escludendo le due sconfitte avvenute proprio contro le rivali, il team Chivu ha sempre vinto da metà settembre ad oggi. goal.com
Napoli-Milan, Conte: "Grande risposta dopo una giornata dura, sarebbe folle non crederci" - C'è soddisfazione nelle parole di Antonio Conte al termine del match vinto contro il Milan: "Abbiamo fatto un gran primo tempo in cui avevamo dominato contro un'ottima squadra che a gennaio si è ... sport.sky.it
PULISIC che SHOW, ALLEGRI batte CONTE Milan-Napoli 2-1 Serie A Enilive DAZN Highlights
Si parte giovedì alle 20 con Napoli-Milan in diretta esclusiva su Italia 1 #SportMediaset - facebook.com facebook
Supercoppa, il programma della vigilia di Napoli-Milan: orari conferenze e allenamenti x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.