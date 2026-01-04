Alle 14.30 si svolge una giornata importante del campionato di Promozione, con sfide decisive per la classifica. Il Casentino Academy, prima in classifica, affronta l’Acquaviva in casa, mentre la Sinalunghese di Enrico Testini gioca contro il Resco Reggello. Foiano e Cortona rischiano di perdere terreno, mentre il Montagnano tenta un colpo importante. Partite da seguire per capire gli sviluppi nella zona alta e bassa della classifica.

Appuntamento alle 14.30 per una nuova giornata del campionato di Promozione. Il Casentino Academy capolista affronta in casa l’ Acquaviva per restare in vetta avendo due soli punti di vantaggio sulla Sinalunghese dell’aretino Enrico Testini che sarà impegnata contro il Resco Reggello, formazione impegnata nei bassifondi della graduatoria. L’ Audax Rufina, terzo in classifica, è il prossimo avversario del Foiano che ha chiuso il 2025 nelle zone basse della classifica e che deve assolutamente muovere qualche passo per non scivolare ancora anche perché al momento i 15 punti degli amaranto valgono il quintultimo posto in compagnia di Cortona Camucia e Resco Reggello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione: la giornata delle aretine. Foiano e Cortona a rischio. Il Montagnano tenta il colpo

