I media di stato iraniani hanno annunciato che la Guida suprema Ali Khamenei è stata uccisa negli attacchi aerei condotti da Israele e dagli Stati Uniti su diverse zone dell'Iran, iniziati sabato mattina. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli su modalità o responsabilità. La conferma dell’evento ha provocato reazioni immediate sui mezzi di comunicazione statali.

I media statali iraniani hanno confermato che la Guida Suprema Ali Khamenei è stata uccisa negli attacchi americani e israeliani I media di stato iraniani hanno confermato che la Guida suprema Ali Khamenei è stata uccisa negli attacchi aerei su tutto l'Iran da parte di Israele e degli Stati Uniti, iniziati sabato mattina. Dopo aver letto una dichiarazione del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, le emittenti televisive hanno confermato la morte del leader del regime. La conferma è arrivata dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Khamenei era stato ucciso e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva annunciato che il complesso di Khamenei a Teheran era stato colpito da "un potente attacco a sorpresa". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il momento in cui la tv di stato iraniana annuncia che Khamenei è stato ucciso

Trump dice che Ali Khamenei è stato uccisoIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scritto che Ali Khamenei, il capo politico, religioso e militare dell’Iran, è stato ucciso sabato...

«Abbiamo ucciso Khamenei», i missili di Usa e Israele sull'Iran decapitano il regime. La tv di Stato a Teheran conferma: l'ayatollah è morto. A Dubai droni su hotel e aeroporto, esplosioni a Tel AvivDal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del...

Contenuti utili per approfondire Khamenei.

Temi più discussi: Il momento in cui è scoppiato il rogo di Capodanno a Crans-Montana; Il momento in cui si spengono i due bracieri olimpici: addio a Milano-Cortina; Il video del momento in cui il tram deraglia e si schianta contro un palazzo; Il momento in cui la tv di stato iraniana annuncia che Khamenei è stato ucciso.

Il momento in cui il tram deraglia e si schianta contro un palazzoIl video amatoriale di un automobilista riprende il grave incidente avvenuto in via Vittorio Veneto a Milano, che ha causato un morto e 39 feriti ... milanotoday.it

Il momento in cui è scoppiato il rogo di Capodanno a Crans-MontanaI magistrati romani presto a Sion per visionare gli atti: la disponibilità della procuratrice generale del Canton Vallese ... lastampa.it

la Repubblica. . I media iraniani hanno confermato la morte di Khamenei, annunciata da Trump nel pomeriggio del 28 febbraio. “Hanno detto che oggi attaccheranno come mai hanno fatto prima, è meglio che non lo facciano”. È il monito del presidente americ - facebook.com facebook

Guerra Usa-Iran, Teheran conferma: Khamenei è morto. Trump: «Buoni candidati per sostituirlo». Attacchi contro le basi americane nel Golfo x.com