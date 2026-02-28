Trump dice che Ali Khamenei è stato ucciso

Un’affermazione di Trump ha attirato l’attenzione: ha dichiarato che Ali Khamenei, leader politico, religioso e militare dell’Iran, è stato ucciso. Questa notizia arriva mentre Khamenei riveste un ruolo centrale nella guida del paese, che è stato oggetto di attenzione da parte di Israele e di altri attori internazionali. La dichiarazione, senza conferme ufficiali, ha generato discussione tra gli osservatori.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scritto che Ali Khamenei, il capo politico, religioso e militare dell’Iran, è stato ucciso sabato nel primo giorno di guerra degli Stati Uniti e di Israele contro il regime iraniano. Sia per il governo statunitense che per quello israeliano l’uccisione di Khamenei era il primo obiettivo della guerra, necessario per ottenere lo scopo dichiarato, cioè rovesciare il regime iraniano. Nel post sul suo social network Truth, Trump ha detto che Khamenei non è riuscito a sottrarsi alla sorveglianza a cui lo sottoponeva l’intelligence degli Stati Uniti insieme a quella israeliana. Prima della conferma... 🔗 Leggi su Ilpost.it

Trump dice che l'ayatollah Ali Khamenei è mortoIl suo corpo è stato recuperato sotto le macerie del suo compound a Teheran, colpito oggi dagli attacchi di Israele e Stati Uniti.

Ali Khamenei è stato uccisoLo ha confermato Trump: il capo politico, religioso e militare dell’Iran era il principale obiettivo di Israele e Stati Uniti Ali Khamenei, il capo...

Trump certo della morte di Khamenei: a Teheran e in Israele si festeggia in strada | VIDEORiteniamo sia una storia corretta. Donald Trump ha dichiarato alla NBC di essere certo della morte di Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran che sarebbe rimasto ucciso nei raid operati da USA e Isr ... strettoweb.com

Trump vuole il cambio di regime in Iran: chi potrebbe essere il successore di Ali KhameneiDa anni circola il nome del suo secondogenito, il figlio prediletto Mojtaba Khamenei, come possibile successore leader. Ma è attraverso la lettura della Costituzione iraniana che si può decifrare il f ... today.it

Iran, Ucciso l’ayatollah Ali Hosseini Khamenei La Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, sarebbe stata uccisa nei raid condotti da Israele e Stati Uniti su Teheran e che, come confermato da Canale 12 e dal New York Times, hanno raso al suolo la sua reside - facebook.com facebook

Dopo la diffusione della notizia, da parte di diversi media israeliani, dell'uccisione di Ali Khamenei durante l'attacco di Stati Uniti e Israele a Teheran la gente si è affacciata applaudendo alle finestre per celebrare l'evento. x.com