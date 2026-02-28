Il ministro Crosetto bloccato a Dubai dopo la sospensione dei voli

Il ministro della Difesa è attualmente a Dubai con la famiglia, in attesa che vengano riattivati i voli per l’Italia. La sospensione dei collegamenti aerei è stata decisa a causa di un attacco in Iran, che ha portato alla sospensione dei voli. La situazione ha causato il blocco del ministro e della sua famiglia nella città araba.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop ai collegamenti aerei per l’attacco in Iran. Il ministro della Difesa Guido Crosetto si trova attualmente a Dubai insieme alla propria famiglia, in attesa della riapertura dei voli per poter rientrare in Italia. I collegamenti aerei sono stati infatti temporaneamente sospesi a causa dell’attacco in Iran, una decisione che ha bloccato numerosi spostamenti internazionali. La notizia è stata confermata dall’Ansa. Partenza da Roma per raggiungere la famiglia. Crosetto era partito ieri, 27 febbraio, da Roma con un volo civile con l’obiettivo di raggiungere i suoi familiari negli Emirati Arabi. Il programma prevedeva poi il rientro in Italia insieme a loro, ma la situazione internazionale ha reso necessario uno stop imprevisto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Il ministro Crosetto bloccato a Dubai dopo la sospensione dei voli Leggi anche: Crosetto bloccato a Dubai, volo cancellato dopo attacco Usa all’Iran Leggi anche: Crosetto bloccato a Dubai: spazio aereo chiuso per l’attacco di Israele e Usa all’Iran Aggiornamenti e notizie su Crosetto. Temi più discussi: Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran; L'urgentissimo decreto sicurezza non è ancora in vigore (di F. Olivo); Usa e Israele attaccano l'Iran, la reazione: esplosioni in Bahrein, Emirati e Kuwait. Mistero sulla sorte di Khamenei. Crosetto bloccato a Dubai – LIVE · LaC News24; Mar-a-Lago, uomo armato entra nella residenza di Trump: ucciso dal Secret Service. Aveva un fucile. Crosetto con la famiglia bloccato a Dubai, volo cancellato dopo l'attacco dell'IranIl ministro della Difesa Guido Crosetto si trova attualmente a Dubai. Presente da ieri negli Emirati Arabi Uniti per motivi personali (era andato a riprendere la famiglia per poi ripartire ... ilmattino.it Il mondo in guerraSpazi aerei chiusi, anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è rimasto bloccato a Dubai a causa della cancellazione dei voli dovuta all’attacco Israele-Usa all'Iran. Crosetto era partito ieri ... lanuovasardegna.it Crosetto è rimasto bloccato a Dubai, lo spazio aereo è stato chiuso - facebook.com facebook ATTACCO ALL'IRAN | Il ministro della Difesa Guido Crosetto si trova a Dubai con la propria famiglia in attesa che riaprano i voli, momentaneamente sospesi per l'attacco in Iran, per tornare in Italia #ANSA x.com