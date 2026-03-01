Esclusivo – Il ministro Crosetto verso il rientro in Italia da Dubai via Oman

Il ministro della Difesa sta tornando in Italia da Dubai e ha attraversato il valico dell’Oman, dove lo spazio aereo rimane aperto. Secondo quanto riferito, sarà prelevato da un’unità del ministero della Difesa omanita. La sua situazione per il rientro si sta chiarendo e il viaggio si sta concludendo.

La situazione per il rientro da Dubai del ministro della Difesa Guido Crosetto si sta risolvendo. Al Fatto quotidiano risulta che il titolare della Difesa ha attraversato il valico dell’Oman (dove lo spazio aereo è ancora aperto) e verrà prelevato da una unità del ministero della Difesa omanita. Poi dovrebbe rientrare in Italia su un aereo dell’Aeronautica militare. Crosetto, lo ha rivelato ieri il Fatto, nelle ore dell’attacco Usa-Israele all’Iran si trovava negli Emirati Arabi. Era partito venerdì da Roma verso Dubai intorno alle 15 per andare a prendere moglie e figlie e sarebbe dovuto tornare l’indomani. Impossibile data la chiusura dello spazio aereo in Iran, Iraq e Israele e la cancellazione dei voli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Avviso di oggi della Farnesina, da Viaggiare Sicuri. EMIRATI ARABI UNITI: SICUREZZA E CHIUSURA PARZIALE DELLO SPAZIO AEREO. Restare presso la propria abitazione. Per emergenze contattare l’Ambasciata al+971 50 818 0780 e il Consolato x.com